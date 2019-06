Si spoglia ubriaca in mezzo alla strada, poi aggredisce i poliziotti: in manette

La Polizia di Stato ha arrestato una 35enne ucraina domiciliata nel faentino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nella notte tra lunedì e martedì, intorno all'1.00, il personale del Commissariato di Faenza, in fase di rientro da un servizio a Castel Bolognese, allertato da alcuni cittadini è intervenuto all’intersezione tra via Emilia Ponente e via Boaria per problemi di circolazione stradale.

Sul posto gli agenti hanno scoperto che una cittadina straniera, in evidente stato di agitazione, dopo essere discesa a forza dal taxi che l’aveva a bordo si era volontariamente collocata al centro della carreggiata, mettendo a repentaglio la propria incolumità e la sicurezza della circolazione dei veicoli. Nonostante i tentativi di persuasione della donna da parte dei poliziotti, intervenuti per farla desistere da tali intenti, la 35enne avrebbe assunto un atteggiamento ostile reagendo con spinte e aggressioni fisiche ai poliziotti, fino a quando non sono riusciti a spostarla dalla sede stradale in area sicura.

Dal momento che la donna ha continuato nelle aggressioni fisiche agli agenti, arrivando persino a spogliarsi, è stata bloccata e condotta in Commissariato dove è stata dichiarata in arresto e ristretta nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Nei confronti della donna i poliziotti hanno proceduto alla contestazione anche degli illeciti amministrativi dell’ubriachezza e degli atti contrari alla pubblica decenza.