Si "toglie" 14 anni durante un controllo della Polizia: smascherato e denunciato

La Polizia ha denunciato un cittadino senegalese di 59 anni, per il reato di "falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri". L’altro pomeriggio a Lido Adriano, presso il centro commerciale Augusto, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna ha fermato uno straniero che alla vista dell’auto della Polizia cercava di allontanarsi frettolosamente dalla zona.

I poliziotti intervenuti hanno fermato l’uomo che si è dichiarato privo di documenti di identificazione declinando le generalità di D.M. nato nel 1974. Poiché l’uomo risultava non censito nella banca dati delle forze di polizia e dimostrava un’età diversa da quella dichiarata (14 anni in meno) è stato accompagnato negli uffici della Questura per la sua identificazione.

Dalle verifiche sulle impronte digitali è emerso che le esatte generalità dell’uomo erano quelle del 59enne, con numerosi precedenti penali e di Polizia e non in regola con le norme del testo Unico dell’Immigrazione. L'uomo è sstato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel Territorio dello Stato.