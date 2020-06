Si ubriaca, liitiga con la compagna e aggredisce un Carabiniere: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno arrestato un 46enne bolognese per resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, sabato notte, sono intervenuti nel centro di Cervia in seguito a una richiesta di intervento causa lo stato di ebrezza di un uomo che, intenzionalmente, si era provocato delle lesioni alla mano nel corso di un litigio con la propria compagna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giunti sul posto il cittadino felsineo si è frapposto ai militari opponendo ferma resistenza, al fine di rimanere nell'abitazione e provocando lesioni a uno dei Carabinieri intervenuti. Condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto, l’uomo ha trascorso la domenica nella camera di sicurezza del comando in attesa dell’udienza di convalida celebratasi lunedì, al termine del quale il 46enne ha patteggiato una pena di 6 mesi di reclusione.