"Siamo nati per camminare", premiate le classi vincitrici del progetto

Martedì 5 e mercoledì 6 giugno si sono svolte le premiazioni di “Siamo nati per camminare”, il progetto rivolto ai bambini e ai genitori delle scuole elementari e medie di tutte le città dell’Emilia-Romagna per promuovere la mobilità pedonale e sostenibile, soprattutto sui percorsi casa-scuola. Le 3 classi vincitrici in Bassa Romagna sono la quinta C e la quinta A della scuola elementare “Garibaldi” di Lugo e la classe quarta A della scuola elementare “Matteotti” di Alfonsine.

Le classi della scuola “Garibaldi”, accompagnate dagli insegnanti Davide Solaroli e Maria Pia Zaniboni, sono state premiate martedì dall’assessore all’Ambiente del Comune di Lugo Fabrizio Casamento e dal personale del Ceas Bassa Romagna, con la consegna di un gadget (bracciale catarinfrangente) a ogni studente. Mercoledì è invece stata premiata la classe di Alfonsine nell’Auditorium delle scuole medie, in occasione della cerimonia di premiazione del Pedibus di Alfonsine per l’anno scolastico 2017/2018. All’evento erano presenti il sindaco di Alfonsine Mauro Venturi e l’assessore alle Politiche educative Valentina Marangoni. Anche in questa occasione il Ceas Bassa Romagna ha consegnato i bracciali catarinfrangenti agli studenti.

Al progetto “Siamo nati per camminare” hanno partecipato in Bassa Romagna le scuole elementari “Rodari” e “Matteotti” di Alfonsine con 22 classi, le scuole elementari di Lugo “Garibaldi” con 15 classi e San Giuseppe con 6 classi e la scuola elementare “Pascoli” di Sant’Agata Sul Santerno con 9 classi. In totale sono state 52 le classi coinvolte. Il progetto prevedeva una sfida tra le classi partecipanti delle scuole elementari di tutta la regione, invitate per sette giorni, dal 16 al 22 aprile, a sperimentare modalità di spostamento da casa a scuola le più sostenibili possibili e ad annotarle sulle speciali cartoline e manifesti della campagna. La campagna regionale “Siamo nati per camminare” è promossa dall’Area educazione alla sostenibilità Arpae Emilia-Romagna ideata e coordinata dal Centro Antartide di Bologna e realizzata in Bassa Romagna dal Centro di educazione alla sostenibilità.