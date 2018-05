"Sicuramente al mare": un corso di formazione per vivere l’estate in maniera responsabile

Sensibilizzazione e informaazione su temi purtroppo di stretta attualità come alcol, sostanze psicotrope, nuove e vecchie droghe è quanto si prefigge il corso di formazione previsto nell’ambito del progetto Sicuramente al mare ovvero S.A.M., promosso dall’Unità operativa dipendenze patologiche di Ravenna in collaborazione con l’assessorato alle Politiche giovanili del Comune.

Il corso, a favore della popolazione in generale ma soprattutto dei giovani frequentatori degli stabilimenti balneari della costa ravennate, si articolerà in cinque incontri. Il primo è previsto per giovedì 24 maggio, nella sede dell’Area infanzia istruzione e giovani del Comune, in via Garatoni, 2, dalle 18 alle 20, sul tema “La modifica degli stati percettivi tra binge drinking e nich name”.

La finalità del progetto è quella di sviluppare riflessioni e confronti su tali argomenti e diffondere la cultura del divertimento responsabile e della prevenzione dei rischi legati all’uso di alcol e di altre sostanze nonché rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili; cinque momenti di incontro non tanto per insegnare quanto per condividere e stimolare quesiti e confronti che tengano conto della complessità del mondo attuale, spaziando dagli stili di vita alle dinamiche comunicative, dai ruoli alle funzioni di prossimità con la lente puntata su una realtà sociale che è in costante e veloce cambiamento.

Gli altri appuntamenti sono fissati per il 31 maggio sul tema “Sostanze e rischi i modelli del poliabuso”, il 5 giugno su “Inquadramento legislativo: alcol e droghe – limiti, sanzioni, statistiche”, il 7 giugno su “La società liquida-gassosa – tra il tempo naturale, culturale e virtuale, l’11 giugno “Educhiamoci – la metodologia della relazione dell’attimo – S.A.M. – contesti, prove pratiche e riflessioni”. I relatori sono Giovanni Greco, Emiliano Matteo Girotti, Susanna Ceroni e Franca Ferroni. La sede di svolgimento dei cinque incontri è quella dell’Area infanzia, istruzione e giovani, in via Garatoni 2, dalle 18 alle 20. Il corso è gratuito e verrà rilasciato un attestato di partecipazione.