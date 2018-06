Sicurezza 'A passo d'uomo': nuova segnaletica per il percorso ciclopedonale

Sono stati realizzati in questi giorni i lavori sulla segnaletica orizzontale e verticale di via Garibaldi, a Bagnacavallo, nell’ambito di un progetto generale di revisione del percorso ciclopedonale che da piazza della Libertà conduce ora a Porta Pieve. A eseguire le opere è stata la ditta Cims di Castel Guelfo. "Il progetto di revisione ha comportato in particolare il prolungamento del percorso ciclopedonale, che in precedenza terminava presso il Sacrario dei Caduti, e la soluzione di varie criticità che erano presenti lungo la direttrice – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Venieri. – Le scelte sono frutto del percorso svolto in questi mesi assieme a cittadini, associazioni e Consiglio di Zona di Bagnacavallo, che hanno aderito al patto di collaborazione “A passo d’uomo”, con l’obiettivo di garantire sempre maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti, in una via del centro storico particolarmente importante per i servizi presenti". Le opere di segnaletica orizzontale rientrano nel relativo appalto triennale da oltre 34mila complessivi, mentre quelle di segnaletica verticale fanno parte di un appalto annuale da circa 26mila euro. Altri interventi sono previsti nei prossimi mesi.