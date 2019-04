Sicurezza, al via un nuovo gruppo Whatsapp di controllo del vicinato

Anche a Cannuzzo e a Pisignano parte la formazione dei cittadini per il controllo di comunità, che vede la partecipazione attiva dei residenti. Si terrà lunedì 8 aprile alle 20.30 il primo incontro di formazione con gli operatori delle Forze di Polizia con i cittadini di Pisignano e Cannuzzo. Al momento hanno aderito 50 cittadini e chiunque può partecipare all’incontro. Parteciperanno anche i rappresentanti della realtà di Savio di Cervia, che ha già attivato il progetto che a oggi conta 167 iscritti attivi. Il progetto si fonda sulle tradizionali regole di “buon vicinato” e di “attenzione sociale”, per cercare di prevenire furti nelle abitazioni e azioni di microcriminalità, aggiornato con le tecnologie e strumenti di oggi.

Il controllo di vicinato non prevede la realizzazione di ronde e/o interventi attivi in sostituzione alle Forze di Polizia. Il compito dei cittadini nei gruppi di comunità non è mai quello di intervenire in modo diretto per la sicurezza del territorio, ma fare una segnalazione “consapevole”. I cittadini coinvolti devono mantenere un rapporto costante e diretto con i coordinatori, cui è demandato il compito di segnalare situazioni sospette alle Forze di Polizia e in caso di emergenze telefonare ad esse ai numeri 112 e 113, o alla Polizia Locale. I cittadini negli incontri con i rappresentanti delle Forze di Polizia condivideranno un percorso finalizzato, prendendo in esame alcuni punti fondamentali: osservare con attenzione e cura i luoghi in cui vivono, in modo da fornire alle forze dell’ordine delle informazioni utili e accurate; guardare fuori se suona un allarme, i cani abbaiano insistentemente, ci sono rumori insoliti; tenere gli occhi aperti sul quartiere durante le attività ordinarie tenere particolarmente sotto controllo le proprietà dei vicini in loro assenza avvicinare le persone sconosciute che si aggirano apparentemente senza motivo nell’area: probabilmente si tratta semplicemente di qualcuno che si è perso e in quel caso saremo anche in grado di dargli una mano; tenere d’occhio le auto che circolano in modo ripetuto a bassa velocità o ferme a lungo con qualcuno a bordo o parcheggiate da qualche tempo e segnare la targa. A questo scopo sarà creato un gruppo Whatsapp.

Obiettivo principale di questi progetti è il volontario coinvolgimento dei residenti in attività di prevenzione alla criminalità e alle inciviltà, in stretta collaborazione con l’amministrazione municipale e le locali forze di polizia. Più in generale è quello di creare una comunità capace di scambiare al suo interno informazioni sui problemi di sicurezza, adottare idonee misure di prevenzione, organizzare la sorveglianza del quartiere, accrescere la coesione tra vicini e mantenere contatti adeguati con le polizie.