Sicurezza e riqualificazione dei porti: fondi dalla Regione per la costa di Cervia

Via a contributi per la sicurezza e la riqualificazione dei porti regionali, comunali e degli approdi fluviali dell’Emilia-Romagna. In particolare a Cervia saranno finanziati con 105mila euro interventi di manutenzione e miglioramento dei fondali nell’asta del porto per la sicurezza della navigazione.

"Con le ultime risorse stanziate in assestamento di bilancio abbiamo portato a più di 530 mila euro i finanziamenti per i porti turistici dell’Emilia-Romagna. E questo permetterà di portare a termine entro l’anno nuovi interventi di riqualificazione, oltre alle opere di manutenzione necessarie al buon funzionamento di queste infrastrutture - afferma l’assessoreregionale al Turismo, Andrea Corsini -. Vogliamo continuare a investire per garantire la sicurezza e l’accessibilità dei porti a vantaggio per prima cosa delle comunità locali e poi di tutti gli operatori che lavorano ogni giorno nel settore e anche dei turisti. Inoltre, favorire la navigabilità e il rafforzamento dei porti turistici- conclude l’assessore- rientra in un disegno più ampio di valorizzazione del territorio come, ad esempio, nel caso dell’approdo fluviale di Boretto punto strategico per nuove forme di turismo slow sul fiume Po".