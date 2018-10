Sicurezza, in arrivo telecamere contro i ladri e fototrappole per i bocconi avvelenati

Telecamere in arrivo a Porto Fuori. Il Consiglio comunale, durante il consiglio comunale di martedì, ha infatti approvato un ordine del giorno in merito presentato da Veronica Verlicchi, capogruppo della Pigna, poi concordato con Cinzia Valbonesi del Partito democratico e sottoscritto dalla maggior parte dei consiglieri. Il documento, approvato all'unanimità, impegna a presentare quanto prima un progetto per l'installazione di tre occhi elettronici nella frazione, come richiesto anche dai residenti. Stessa sorte per l'ordine del giorno presentato da Alvaro Ancisi, ed emendato da Idio Baldrati del Pd, per monitorare il territorio tramite tramite fototrappole contro la diffusione di bocconi avvelenati.