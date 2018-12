Sicurezza in campo: l'Avis dona un defibrillatore al polo sportivo

Mercoledì pomeriggio, presso il palazzetto dello sport “Egisto Zattoni” di Bagnacavallo, il presidente dell’Avis comunale Cesare Giorgi ha consegnato un defibrillatore al presidente della Polisportiva Fulgur Pallavolo Alberto Longanesi, alla presenza delle ragazze delle squadre di volley Fulgur Under 16 e Seconda divisione. È intervenuto l’assessore allo Sport Enrico Sama che ha ringraziato da parte del Comune l’Avis per la donazione. In questo modo l’intero polo scolastico-sportivo comunale di Bagnacavallo è ora dotato di defibrillatori. "La donazione del defibrillatore è stata possibile grazie all’impegno dei soci Avis di Bagnacavallo – sottolinea il presidente Cesare Giorgi – che con costanza si presentano per la donazione di sangue e plasma".