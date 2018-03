Sicurezza, la richiesta: "Vogliamo rinforzi di Polizia anche a Ravenna e Faenza"

La direzione centrale delle risorse umane della polizia di Stato ha reso noto che entro un anno arriveranno 35 nuovi poliziotti alla Questura di Rimini. "Ottima notizia per tutto il territorio, ma ora bisogna procedere con l’aumento di personale anche a Ravenna e a Faenza - aggiunge il consigliere regionale della Lega Nord Andrea Liverani - Già da tempo mi sono attivato in Regione per richiedere uno sblocco delle nuove assunzioni, soprattutto dopo aver visto le gravi carenze di organico a Ravenna e Faenza, dove gli orari di pattugliamento sono limitati e non si riesce ad avere i numeri per la seconda volante. Stiamo vivendo in un periodo in cui i cittadini sentono il bisogno di sicurezza e le forze dell’ordine cercano sempre di essere presenti ed efficaci nonostante i tagli e la carenza di organico. Dopo anni di fatiche è giusto che vengano assegnate ai commissariati del territorio più risorse. Anche i sindacati di categoria nell’ottobre del 2017 si erano attivati in questo senso, inviando una lettera al capo della polizia Franco Gabrielli per denunciare la situazione ed avviare un processo di rimpinguamento dei corpi locali, per assicurare una maggiore turnazione e una presenza più costante sul territorio. Ora, dopo anni di richieste, qualcosa si è mosso a Rimini. La nostra speranza è che a breve vengano annunciate nuove risorse anche per Ravenna e Faenza, due città di grande importanza dove gli agenti della Polizia di Stato sono pochi. Continueremo a vigilare e a richiedere aiuti, sperando che anche per il nostro territorio arrivino buone notizie".