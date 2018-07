Notte Rosa, una 'task force' per garantire la sicurezza: tante denunce tra droga e alcol

Anche per questa Notte Rosa appena trascorsa la parola d'ordine è stata "sicurezza". Il Questore della provincia di Ravenna Rosario Russo, facendo proprie le indicazioni emerse in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto con la presenza di tutte le Forze di Polizia, ha infatti emesso diverse ordinanze per gli eventi connessi con i festeggiamenti del capodanno dell'estate che nel weekend si è svolto sul litorale.

Sono state impiegati complessivamente 36 equipaggi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizia Municipale per un totale di 72 uomini e donne. Sul territorio erano presenti anche 4 equipaggi di Polizia e Carabinieri specializzati in operazioni ad alto impatto e antiterrorismo, oltre a 50 agenti di Polizia e militari dei Carabinieri appartenenti ai reparti inquadrati, al fine di assicurare il regolare svolgimento di tutte le iniziative in programma ed evitare ogni turbativa.

Nel fine settimana della Notte Rosa sono state identificate 266 persone di cui 42 straniere, controllate 191 autovetture, elevate 13 contravvenzioni e denunciati tre conducenti per guida in stato di ebrezza, mentre in cinque sono stati segnalati alla Prefettura di Ravenna quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sei i locali controllati, senza che però emergessero violazioni amministrative.