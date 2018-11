Sicurezza stradale, al via i lavori di asfaltatura su diverse strade

Sono partiti nei giorni scorsi da via Vecchia Traversara i rifacimenti stradali previsti dal Comune di Bagnacavallo nell’ambito del nuovo appalto per le manutenzioni stradali del biennio 2018-2019. Le opere, per un importo totale di circa 400.000 euro, sono eseguite dalla ditta Giovane Strada di Forlì.

Saranno oggetto di intervento parte della zona industriale di Bagnacavallo, il piazzale tra via Toscanini e via delle Regioni, un tratto della ciclabile a lato della San Vitale, le vie Cavour, Graziani, Bandiera, Calamandrei e Donizetti e altre asfaltature che si articoleranno tra il capoluogo e le frazioni fra l’autunno 2018 e la primavera 2019. A Bagnacavallo sono inoltre previsti tre interventi integrativi offerti come migliorie dalla ditta in fase di gara. In particolare, sarà realizzata l’illuminazione dell’attraversamento pedonale sulla provinciale San Vitale presso l’intersezione con via Cristofori.

Si procederà inoltre all’ampliamento e alla sistemazione del marciapiede sul lato destro di via Cavour, dalla rotonda di via di Vittorio all’incrocio con via Redino Inferiore, con la sostituzione dell’alberatura esistente e l’incremento della fascia verde e della parte calpestabile. Nei pressi di Porta Pieve, infine, sarà ampliato e sistemato il passaggio ciclopedonale sul lato destro di via Garibaldi, con contestuale creazione tra la Porta e il semaforo di un nuovo attraversamento pedonale verso lo sferisterio comunale. Quest’ultimo intervento è stato condiviso nell’ambito del patto di collaborazione “A passo d’uomo”, di cui fanno parte Consiglio di Zona di Bagnacavallo, cittadini, associazioni e sindacati, per mettere maggiormente in sicurezza pedoni e ciclisti.