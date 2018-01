Sicurezza stradale, la richiesta dei cittadini: "In via Romea Vecchia serve una pista ciclabile"

Il Comune di Ravenna presenta oltre 1100 chilometri di strade e le piste ciclabili superano i 120 chilometri, risultando così Ravenna una delle città italiane con più piste ciclabili. "Riconosciamo l'impegno, in questi anni, in tale direzione dell'amministrazione, che pur ha dovuto costantemente confrontarsi con problemi di natura pianificatoria ed economica - spiega il capogruppo di Ama Ravenna Daniele Perini - ma permangono comunque diverse situazioni critiche: via Romea Vecchia propone un quadro di elevata pericolosità, caratterizzato da auto che sfrecciano a velocità sostenuta, una non ottimale illuminazione pubblica in una parte della strada, senza considerare le lacune, da più parti denunciate, a livello di pericolosa viabilità interna del Borgo Romea Vecchia. Da troppi anni, nonostante esposti, raccolte di firme e petizioni non si è riusciti, in concreto, a trovare un'adeguata soluzione".

Il consigliere di maggioranza ha così presentato un'interrogazione al sindaco per chiedere "di attivarsi per la realizzazione di un percorso ciclo - pedonale che permetta alle biciclette di raggiungere in sicurezza l'abitato di Classe e la città, suggerendo di intervenire, magari per stralci, quantomeno da Borgo all'abitato di Classe, con una spesa sostenibile in maniera da tener conto sia dell'utenza quantitativamente coinvolta che dell'aspetto specifico legato alla sicurezza stradale".