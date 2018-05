Sicurezza stradale, nuovi sistemi d'illuminazione ai passaggi pedonali

Nell'ambito dell'appalto in corso per i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza della strade, sono stati di recente installati nuovi impianti di illuminazione presso quattro passaggi pedonali di Bagnacavallo. Si tratta dei passaggi pedonali di via Bedeschi, all'incrocio con via De Amicis, via Pieve, di fronte al centro commerciale, via Sinistra Canale Naviglio Superiore, presso il vialetto pedonale della stazione e lungo la strada provinciale San Vitale, in prossimità del viale della Stazione. Le opere sono state realizzate come migliorie proposte in sede di gara dalla ditta Giovane Strada di Forlì.

Nel corso dell'estate verranno inoltre installati nuovi impianti di illuminazione presso i tre passaggi pedonali che si trovano in via De Gasperi all'altezza delle scuole medie e del Palazzetto dello Sport, sempre a Bagnacavallo. Tali opere sono previste all'interno di un progetto di promozione della mobilità sostenibile che vede la collaborazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con l'Unione della Romagna Faentina e sono cofinanziate con fondi ministeriali nell'ambito del cosiddetto Collegato ambientale. Dalla prossima settimana poi, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, prenderanno il via i previsti rifacimenti degli asfalti nelle vie Vecchia Darsena, Trento Trieste e Oberdan e in altre strade di Bagnacavallo.