Sicurezza stradale: tre incontri dedicati ai cittadini

A Massa Lombarda sono in programma tre appuntamenti per i cittadini che vogliono approfondire le loro conoscenze in merito al codice della strada e alla sicurezza stradale sia alla guida di un veicolo che a piedi. "Conoscere per rispettare: non sempre per strada ciò che sembra corretto, lo è veramente" è il titolo delle tre iniziative, gratuite e aperte a tutti, organizzate dall'Amministrazione comunale di Massa Lombarda, in collaborazione con la Polizia municipale dell'Unione della Bassa Romagna.

Gli incontri si terranno sabato 10 marzo alle 10.30 nella sala Zaccaria Facchini, in via Saffi 4; giovedì 22 marzo alle 20 al Circolo massese in piazza Matteotti; lunedì 19 marzo alle 10.30 presso la sede della Polisportiva massese, in via Dini e Salvalai.