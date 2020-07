Sicurezza stradale: "Un percorso pedonale per via dei Martiri a Savarna"

Via dei Martiri è l’arteria che collega Conventello-Grattacoppa a Savarna, di cui costituisce uno degli assi principali, essendovi collocati un negozio alimentare della Coop Adriatica (l’unico rimasto a servizio dei tre paesi), la farmacia dell’intera zona, la Casa della salute e il centro sociale “La Pioppa”, disponendo inoltre di una fermata del bus scolastico, di un’isola ecologica e di un parco pubblico utilizzato anche per lo svago e lo sgambamento dei cani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il tratto “strategico” di questa strada, pari a circa 400 metri, che da via Scolo Pignatta arriva a via Fenaria Vecchia congiungendo Conventello con Savarna, è però privo di un percorso pedonale che consenta di eliminarne la promiscuità tra veicoli di ogni genere e passanti - sottolinea il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi - L’opera potrebbe sembrare di piccolo cabotaggio, ma è tuttavia invocata dalla popolazione locale perché indispensabile per restituire sicurezza alla circolazione viaria, tutelando così soprattutto gli anziani e i minori, per migliorare la funzionalità della carreggiata e per sollevare l’estetica della strada da un aspetto disdicevole. Incoraggerebbe anche la mobilità pedonale rispetto a quella veicolare. Abbinandole la realizzazione di una nuova linea di raccolta delle acque piovane, si eviterebbero gli allagamenti delle proprietà private a lato della strada, dovuti alle piogge più intense, come quello rovinoso del settembre 2018, deplorato vivacemente da Lista per Ravenna. Considerato ciò, i consiglieri territoriali della Nicola Carnicella e Andrea Fabbri, residenti in zona, hanno convenuto di proporre al consiglio dell’Area territoriale n. 5 di Mezzano che tale opera sia inserita tra quelle indicate all’amministrazione comunale come prioritarie".