Sicurezza sul web: un seminario per imparare a difendersi in rete

Il Punto “Pane e Internet” dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna organizza per giovedì 19 aprile alle 18 un seminario dedicato alla sicurezza sul web e alle strategie per difendersi in rete. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, si terrà a palazzo Vecchio a Bagnacavallo, in piazza della Libertà 5. Interverrà per l’occasione Giorgio Sbaraglia, ingegnere ed esperto di cybersecurity, che fornirà elementi utili per scoprire e contrastare le insidie della rete, dando gli strumenti per proteggere i dati riservati e l’identità digitale. Durante il seminario si parlerà inoltre del furto di dati, dell’uso di password efficaci e del social engineering. Il seminario è cofinanziato dalla Cassa di risparmio di Ravenna. Per ulteriori informazioni, contattare il Punto Pei dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna al numero 054538277 o alla email paneeinternet@unione.labassaromagna.it, oppure visitare il sito www.paneeinternet.it.