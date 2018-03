Sicurezza sulle strade: inaugurata la rampa del percorso ciclopedonale

Nella mattinata di domenica 18 marzo, in occasione della Festa d’sà Jusëf a Villa Prati, è stata inaugurata la rampa di accesso al percorso ciclopedonale del Canale Naviglio Zanelli con attraversamento della via Cocchi. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni, l’assessore a Decentramento e Lavori Pubblici Simone Venieri, il presidente e la vicepresidente del Consiglio di Zona di Villa Prati Ezechiele Foschini e Laura Nannini e il presidente della Cooperativa Agricola Braccianti di Bagnacavallo e Faenza, Alfiero Varrani. Erano inoltre presenti molti cittadini di Villa Prati e soci della cooperativa.

A realizzare l’intervento, per un importo complessivo di circa 50mila euro, è stata proprio la Cooperativa Agricola Braccianti, con sede in via Cocchi, in base a una convenzione con il Comune di Bagnacavallo. La rampa consente l’attraversamento in sicurezza della via Cocchi e un più agevole accesso al frequentatissimo percorso ciclopedonale del Canale Naviglio Zanelli.