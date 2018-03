"SicurinSella", un incontro sulla sicurezza stradale a due ruote

Arriva la bella stagione, si tirano fuori dall’armadio vestiti leggeri e voglia di aria aperta. Si rispolverano bici, scooter e moto lasciati in garage per tutto l’inverno in attesa di sole e temperature miti. Come ogni anno le nostre strade tornano a riempirsi di mezzi a due ruote e come ogni anno, purtroppo, le cronache si riempiono di incidenti stradali, con un alto numero di feriti e morti. Una scia di sangue che è possibile ridurre, spesso con accorgimenti tanto semplici quanto non utilizzati.

La Polizia Municipale di Cervia ha pensato dunque di organizzare un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza proprio sul tema della Sicurezza Stradale a due ruote: l’appuntamento è per venerdì 6 aprile alle 20:30 presso il Club Hotel Dante di Cervia in Viale Milazzo 81. Interverrà il Presidente di Asaps Giordano Biserni, che riporterà l’esperienza dell’associazione e i dati dei suoi Osservatori Stradali specifici. Claudio Gecele, medico rianimatore dell’elisoccorso 118 Romagna, si occuperà della parte più tecnica, con consigli pratici da seguire una volta in sella. Parteciperanno alla serata anche Caterina Luperto, Comandante della Polizia Stradale di Ravenna e Sergio Rusticali, Comandante della Polizia Municipale di Cervia. L’evento è realizzato in collaborazione con il “Moto Guzzi Club” di Ravenna e le associazioni ciclistiche “Gli Aquilotti” e “Grama” di Cervia. La cittadinanza è invitata a partecipare.

"L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli amanti delle due ruote sui temi dell’incidentalità e della sicurezza stradale proprio in relazione a questi veicoli - spiega l'assessore alla sicurezza Gianni Grandu - In particolare verranno prese in esame le principali cause di incidente, dei comportamenti scorretti in strada e delle buone norme di guida e visibilità con consigli pratici e suggerimenti utili".