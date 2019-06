Dà fuoco al suo appartamento in pieno centro: famiglie in strada nel cuore della notte

Paura nella notte in pieno centro a Ravenna, a poche centinaia di metri da San Vitale e Galla Placidia. Nella tarda serata di martedì, alcuni residenti di via San Vittore hanno iniziato a sentire delle urla provenire dalla casa di una donna, una 50enne già nota alle forze dell'ordine per alcune situazioni legate a problemi mentali. Sembrava che la donna si fosse calmata, quando intorno all'1.30 gli stessi vicini hanno iniziato a percepire una forte puzza di bruciato e alcuni scoppi, fino a che si sono accorti che dall'abitazione della 50enne usciva del fumo e la stessa era invasa dalle fiamme.

I residenti hanno subito chiamato i Vigili del fuoco, giunti sul posto con squadra, botte e camion di supporto, che hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento dell'incendio impedendo che le fiamme si espandessero agli appartamenti adiacenti. L'abitazione della donna, alla quale lei stessa ha dato fuoco, è stata completamente distrutta. Sul posto anche i soccorsi del 118 per eventuali intossicati, ma fortunatamente la donna non era in casa: è stata ritrovata e fermata poco distante, nei pressi di via Maggiore, dai Carabinieri del radiomobile.

Per precauzione e per paura di eventuali esplosioni sono state fatte evacuare le famiglie in un raggio di circa 30 metri dall'abitazione incendiata: decine di persone, tra le quali anche alcuni bambini, si sono quindi precipitati in strada nel cuore della notte. Gli appartamenti sono stati tutti ritenuti agibili - tranne naturalmente quello della 50enne. L'intervento dei pompieri è terminato poco prima delle 5.