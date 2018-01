L'attrice Silvia Calderoni nel nuovo video di Motta

L'attrice Silvia Calderoni, 36enne originaria di Lugo che da anni lavora nella compagnia Motus, è stata scelta per recitare nel nuovo video di Motta "Ed è quasi come essere felice". Il brano anticipa il nuovo album del cantautore toscano che verrà pubblicato in primavera. L'attrice lughese, famosa per le sue performance estremamente innovative, nel video si muove con Motta quasi a rappresentare un suo "alter ego".

Qualche mese fa Silvia, che nelle sue esibizioni ha sempre mostrato con orgoglio la sua androginità, denunciò di essere stata aggredita nel bagno delle donne di un locale di Roma dopo essere stata scambiata per un uomo.