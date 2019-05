Sindacalisti contro Ausl Romagna: "Problemi non più tollerabili per i dipendenti"

"Da tempo osserviamo e denunciamo fenomeni non più tollerabili di ingovernabilità dell’Azienda Usl della Romagna": a parlare sono i sindacati della Uil Fpl di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, che puntano il dito verso l'Ausl romagnola. "Sono tanti i problemi che da tempo denunciamo e che attanagliano la vita lavorativa quotidiana dei dipendenti Ausl - spiegano i sindacalisti - Problemi che derivano da inerzia e scarsa lungimiranza e che ostacolano un’efficiente e indispensabile corretta gestione dell’ente pubblico. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Sanità Pubblica delinea non solo regole, doveri e diritti, ma mette anche a disposizione possibilità per le quali sia l’organizzazione del lavoro, sia i lavoratori potrebbero trarne benefici. Nei fatti concede la possibilità di esonerare dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già svolto periodi di rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, nel medesimo o corrispondente profilo, anche in altre amministrazioni pubbliche. Possibilità che, con il reclutamento in corso d’opera del personale Infermieristico e oss proveniente dalle recenti graduatorie di concorso, non viene colta. Questa è l’ennesima dimostrazione che, laddove vi siano condizioni concrete di poter garantire ai dipendenti reali benefici, l’Ausl della Romagna preferisce comportarsi come un datore di lavoro “padre-padrone”".

"Ma non è finita qui - continuano dal sindacato - Dulcis in fundo il recente regalo fatto a migliaia di dipendenti che si sono visti accreditare lo stipendio in una giornata differente e successiva a quella prevista. Nessuno ha pensato di avvisare i dipendenti, senza preoccuparsi degli effetti negativi a danno di chi ogni giorno, tra mille difficoltà organizzative, lavora per pagare il mutuo della casa, per dare da mangiare alla propria famiglia o per altro ancora. È arrivato il momento di invertire la rotta anche con l’interessamento di chi nel territorio ha a cuore il servizio sanitario pubblico romagnolo".