Sindacati, Maura Masotti è la prima donna eletta segretaria dello Spi Cgil

L’assemblea generale provinciale dello Spi Cgil, categoria dei pensionati, ha eletto segretaria generale Maura Masotti che assume l’incarico al termine dei due mandati svolti all’interno della segreteria confederale della Cgil di Ravenna. Dopo il lavoro condotto quale segretaria di organizzazione dal 2010 a oggi, Maura Masotti è dunque impegnata in un nuovo ruolo ed è la prima donna ad essere eletta segretaria generale dello Spi Cgil Ravenna.

Le priorità che Maura Masotti ha evidenziato all'atto di insediamento sono la valorizzazione del ruolo delle leghe Spi e del territorio; l'ascolto e la necessità di promuovere la partecipazione degli iscritti alla vita e alle scelte sindacali, oltre a continuare, in linea con chi l'ha preceduta, l'attività di contrattazione socio-sanitaria e tutela del welfare. Maura Masotti succede a Giancarlo Bertozzi, al quale la Cgil esprime un forte ringraziamento per la serietà e l’abnegazione con cui ha guidato la categoria dei pensionati in questi anni.