Sindaco e Carabinieri a scuola per parlare con i piccoli studenti

Martedì mattina il sindaco di Lugo Davide Ranalli, insieme al comandante della Compagnia Carabinieri di Lugo capitano Massimo Costanzo, accompagnato dal maresciallo capo Marco D’Alatri, si è recato presso la scuola paritaria “Maria Ausiliatrice” per intrattenersi con i bambini della scuola dell’infanzia e della sezione primavera.

Il primo cittadino e il capitano Costanzo sono stati accolti dai bambini, che hanno sfilato con le bandiere italiana ed europea, sulle note di “Viva la libertà” di Jovanotti. Il sindaco e il comandante hanno risposto alle domande dei bambini, curiosi di conoscere gli aspetti della vita e le responsabilità di un amministratore pubblico e di un tutore dell’ordine, ma anche di sapere cosa può fare un cittadino per migliorare la propria comunità.

“Ogni anno questo momento organizzato dalla scuola Maria Ausiliatrice ci permette di incontrare bambine e bambini per un confronto credo costruttivo per entrambe le parti - ha dichiarato il sindaco Ranalli - I bambini possono infatti scoprire qualcosa in più della propria città e, perché no, avvicinarsi all’educazione civica. Come sindaco è invece sicuramente gratificante un momento di incontro con i più piccoli, dei quali parliamo sempre, ma non sempre ci ricordiamo che quello che facciamo, le nostre azioni politiche, devono essere prevalentemente improntate per loro, che rappresentano il nostro futuro”.