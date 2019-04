La Pasqua dona al sindaco Michele De Pascale una grande gioia: è nata Gaia

"E' bellissima". Lieto evento per il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. Il primo cittadino bizantino è diventato padre per la seconda volta. Dopo Giacomo, nel lunedì di Pasquetta è arrivata Gaia. Sia la piccola, 2,3 chili di peso, che mamma Laura godono di buona salute. "Aveva tanta fretta di nascere", ha scritto su Facebook De Pascale, che ha ringraziato "di cuore" il personale di Ostetricia e Pediatria di Ravenna e la Fisiopatologia della Riproduzione di Lugo "per la straordinaria professionalità ed umanità". Tantissimi i messaggi di auguri sul social network del sindaco da parte dei ravennati.