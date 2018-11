Singolare intervento della Polizia Locale: soccorsa una civetta sul ciglio della strada

La Polizia Locale della Bassa Romagna, durante il controllo del territorio, a Fusignano sulla via Maiano, si è imbattuta in una civetta che aveva bisogno di cure ed è stata soccorsa dagli agenti intervenuti. La civetta è stata poi presa in consegna dal centro fauna selvatica per le cure del caso. Non è chiaro se sia stata colpita e ferita di striscio dal passaggio di un’auto.