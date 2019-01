Occhio al rosso: il nuovo 'Sirio red' all'incrocio inizia a fare le multe

Da lunedì 14 gennaio, alla mezzanotte, sarà attivo il nuovo impianto per la rilevazione delle infrazioni semaforiche “Sirio red”, nell’ intersezione tra le vie Berlinguer – Pascoli e via Marconi; il sistema controllerà il traffico in transito sulle direttrici Berlinguer e Pascoli, nelle direzioni viale Randi e Rotonda Irlanda. L’impianto è analogo a quelli, già attivi, nell’intersezione tra l'Adriatica e via Dismano e tra la Romea dir e via Canalazzo.

La sanzione pecuniaria prevista dal codice della strada ammonterà (visti gli aumenti che entreranno in vigore dall’ 1 gennaio 2019) a 167 euro; la sanzione è aumentata di un terzo, quando la violazione è commessa dopo le 22 e prima delle 7. Alla sanzione pecuniaria consegue la decurtazione di 6 punti sulla patente. Allegato al verbale viene inviato il modulo per la comunicazione dei dati del conducente. La mancata comunicazione dei dati del conducente comporta l'invio di un ulteriore verbale, a carico del proprietario del veicolo, pari a 293 euro, ai sensi dell'articolo 126 bis del codice della strada. Chi riceve il verbale può consultare il rilevamento fotografico, online, sul sito http://www.poliziamunicipale.it/ravenna selezionando "Info point informazioni rilievi fotografici pagamenti", inserendo il codice identificativo riportato sullo stesso verbale, a pagina due.