Gli animalisti scendono in piazza con la maschera di Guy Fawkes

Sabato 17 novembre dalle 15:30 alle 18, in piazza del popolo a Ravenna, tornano i volontari di Anonymous For the Voiceless con un sit-in informativo. Anonymous for the Voiceless è un’organizzazione specializzata in diritti degli animali e in attivismo stradale, presente in oltre 800 città nel mondo, che assume una posizione abolizionista nei confronti dello sfruttamento animale.

I volontari, vestiti di nero e indossando la maschera di Guy Fawkes, formeranno un ‘cubo umano’ posizionandosi spalla contro spalla e, reggendo un dispositivo elettronico, mostreranno riprese inerenti lo sfruttamento animale collegato agli allevamenti intensivi, all’industria casearia, alla pesca e in generale al maltrattamento animale. Fuori dal ‘cubo’ altri volontari provvederanno a dare spiegazioni delle immagini proiettate.