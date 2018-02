Un po' di neve nel cervese: continua l'allerta per "temperature estreme"

Non c'è solo il freddo da tener monitorato, ma anche il mare. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta "gialla". Per martedì, si legge nell'avviso, "sono previste temperature medie tra 0 e -2 gradi nel settore orientale; nel resto della regione temperature medie inferiori a -3 gradi. Gelate diffuse, in particolare nelle zone dove è presente neve al suolo". L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ ) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare ).

L'amministrazione comunale raccomanda di "mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua, alle strade eventualmente allagate e ai sottopassi e non accedere a questi ultimi nel caso li si trovi allagati; prestare la massima attenzione alla guida e alla segnaletica stradale nonché accertarsi dell’adeguatezza delle dotazioni del proprio veicolo; non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge". Lunedì mattina parte della costa si è svegliata sotto la neve, in particolar al confine col cesenate. Le previsioni del servizio meteorologico dell'Arpae non escludono nevicate intermittenti a macchia di leopardo fino alla mattinata di martedì. Mercoledì ci sarà una breve pausa in attesa di un nuovo peggioramento previsto per giovedì. In tutto il ravennate si batte i denti: la temperatura non ha superato lo zero nemmeno sulla costa, con valori oscillanti tra 0 e -2°C della Bassa Romagna.