Maltempo senza tregua, fiumi e canali osservati speciali. Crollato un pino secolare

Si guarda al cielo sperando in una rapida tregua. Il vortice depressionario sul medio Tirreno sta colpendo duro anche in tutto il Ravennate. Osservati speciali sono tutti i fiumi e corsi d'acqua che attraversano la provincia. II Savio, il Lamone e il Senio hanno superato il primo livello di soglia, ma la piena è attesa nelle prossime ore complice il perdurare delle precipitazioni. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel cuoe della nottata tra sabato e domenica per un pino secolare crollato ad Errano lungo la Brisighellese. In supporto alla squadra di Faenza è giunta una autogru da Forlì. La strada è stata temporaneamente chiusa dalle Volanti del Commissariato di Polizia di Faenza. Sempre i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Castel Bolognese per una cantina allagata.

"In queste ore di allerta tutti gli uffici preposti, a partire dalla Protezione civile e dalla Polizia locale, stanno costantemente monitorando la situazione e sono pronti a intervenire qualora necessario - informano dal Comune di Ravenna -. Sabato sera la Polizia locale ha fatto una prima ricognizione e la situazione appare stazionaria. Gli agenti sono stati in servizio anche nel corso della notte. Nella mattinata di domenica sono previsti alta marea importante e venti di scirocco. Inoltre, viste le piogge in corso, sono probabili criticità legate ai livelli idrometrici di fiumi e canali".

“Raccomando nuovamente - dichiara il sindaco Michele de Pascale - di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua, evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi ed evacuarli qualora siano occupati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge; fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati. Qualora necessario saranno forniti aggiornamenti".

La situazione in Riviera

La costa ravennate attende un aumento del moto ondoso, con possibili onde alte oltre i due metri intorno alle 10. Nel Cervese viene costantemente monitorato il canale interno Madonna del Pino a rischio esondazione. La situazione al momento è sotto controllo e gestita grazie alle idrovore a monte del Consorzio di Bonifica. Tutti i canali principali del forese sono con livelli in aumento, ma ancora sotto soglia di attenzione. In via precauzionale sono stati già allertati tutti i servizi e le ditte specializzate per un eventuale intervento. "Sacchi e sabbia sono già pronti in caso di necessità", fanno sapere dal Comune di Cervia.

"I nostri tecnici comunali, la Protezione Civile e le forze dell'ordine stanno continuando a monitorare costantemente tutto il territorio - evidenziano dall'amministrazione comunale -. Per motivi precauzionali di sicurezza, invitiamo i cittadini a non accedere all'arenile, a moli e banchine. Attenzione a possibili innalzamenti o accumuli dell'acqua nei sottopassi. Per i residenti in zone contigue al fiume Savio, l'invito in via cautelativa è a prestare attenzione a locali interrati o semi-interrati, qualora fossero presenti apparecchi elettrici, oggetti di valore o veicoli. Per qualsiasi segnalazione di emergenza è possibile contattare la Polizia Locale al numero 0544979251 oppure il 115".

Foto di Massimo Argnani