Maltempo, cala il livello dei fiumi. Strade "demolite" dalla pioggia: "Criticità diffusa"

Finalmente non piove più sul territorio ravennate dopo tre giorni di maltempo. Solo su Ravenna sono caduti ben 102,8 millimetri di pioggia, mentre a Pinarellaè stato misurato il picco di 141,5 millimetri. L'amministrazione comunale bizantina informa che "al momento il livello di fiumi e corsi d’acqua sta progressivamente diminuendo. Per quanto riguarda le strade la situazione di criticità è diffusa e riguarda l’intera viabilità, comprese le arterie di rango primario, non escluse le autostrade, e a seguire le statali, le provinciali e le comunali. Per queste ultime si indicano in particolare via Trieste, via Canale Molinetto, via Savini, via della Chimica, via Romea Nord. Le squadre operative della ditta Sistema 3 sono ininterrottamente al lavoro per conto del Comune per ripristinare le numerose buche formatesi sul piano viabile e/o collocare segnaletica stradale di pericolo. Tali lavorazioni proseguiranno per i prossimi giorni; si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione alla guida e moderare la velocità". Domenica si comincerà a battere i denti col gelo siberiano.