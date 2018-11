Slitta ancora l'apertura del ponte: prorogati i lavori sulla Felisio

E' stata ulteriormente prorogata l'interruzione del traffico lungo la strada provinciale 7 “Felisio” a Solarolo, in corrispondenza del ponte sul fiume Senio. "A causa del recente maltempo e delle abbondanti precipitazioni – dichiara il consigliere provinciale delegato alle Strade e Trasporti Nicola Pasi - che si sono protratte per quattro giorni consecutivi, non è stato possibile procedere alla programmata saldatura delle travi del ponte Felisio sul fiume Senio a Solarolo. Pertanto, per portare a termine l’intervento purtroppo si rende necessario posticipare l’apertura del ponte tra la prima e la seconda settimana di gennaio”. Nel frattempo è stato convocato per il 3 dicembre il tavolo degli imprenditori che, tra le altre cose, affronterà un aggiornamento più dettagliato sullo stato dei lavori.