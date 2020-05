Imu, slitta in tutta la provincia di Ravenna la scadenza: "Una misura di assoluta rilevanza"

La rata in scadenza a giugno dell'Imu si potrà pagare entro il 16 ottobre. A darne notizia è il presidente della Provincia di Ravenna, Michele De Pascale. "I versamenti effettuati entro tale data saranno pertanto ritenuti tempestivi", viene puntualizzato. "Tale misura è di assoluta rilevanza e consente a tutti i cittadini di poter effettuare i conteggi ed i versamenti in tempi più ragionevoli, in linea con gli altri adempimenti fiscali (consegna modello 730) le cui scadenze sono state prorogate al prossimo autunno", evidenzia De Pascale.

Il saldo Imu 2020 dovrà invece essere corrisposto, come di consueto, entro il 16 dicembre. Per quanto riguarda la Tari, prosegue il presidente della Provincia, "posso già dire che anch’essa verrà rinviata; proprio in questi giorni siamo al lavoro per rimodularla e ridefinire le scadenze, di cui verrà data tempestiva comunicazione". Conclude De Pascale: questi provvedimenti sono stati presi "in una situazione di assoluta emergenza per effetto dell'epidemia da Covid-19 della fortissima ricaduta economica e sociale su famiglie ed imprese, e in assenza di una normativa nazionale".