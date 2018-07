Smantellamento di impianti offshore oil&gas: parte la summer school

Parte lunedì 2 luglio e proseguirà fino a giovedì 5 luglio la summer school internazionale "Decommissioning of Offshore Oil&Gas installations: opportunities for Blue Growth", percorso post laurea dedicato allo smantellamento degli impianti offshore Oil&Gas organizzato dall’Università di Bologna e da Fondazione Flaminia. La summer school, che si terrà a Ravenna a palazzo Verdi, in via Pasolini 23, è rivolta a studenti magistrali, dottorandi, neolaureati in ingegneria e giovani professionisti. Si pone l’obiettivo di fornire una introduzione al problema del decommissioning delle installazioni Oil&Gas, sia nel contesto internazionale che nello specifico scenario del mare Adriatico.

Accanto agli aspetti tecnici e normativi del decommissioning, verranno presentate anche le opportunità di sviluppo nei settori delle energie rinnovabili e della valorizzazione delle risorse biotiche marine aperte dalla rimozione o dal cambiamento di destinazione d’uso delle piattaforme. I docenti provengono sia da prestigiose università italiane e straniere, sia da aziende del settore. “L’iniziativa, tra le prime a livello nazionale, - spiega il direttore Valerio Cozzani - ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie all’attuazione dello scenario di decommissioning che si prospetta nell’alto Adriatico e che potrà vedere il distretto offshore di Ravenna quale protagonista. Si collega inoltre alla nuova laurea magistrale internazionale in Ingegneria Offshore che partirà a Ravenna a settembre”.