Smart city, 12 nuovi punti wifi per una città sempre più connessa

Dopo un importante investimento dell’Amministrazione Comunale di Riolo Terme, che ha collegato in fibra ottica tutti gli edifici comunali e i luoghi pubblici maggiormente frequentati, sono infatti stati accesi ben 12 nuovi punti wifi che si aggiungono ai 5 che già coprivano il Corso Matteotti e il Parco XXV Aprile.

Fondamentale è stata la partecipazione al bando "Emilia Romagna WI-FI" della Regione Emilia Romagna. Per il raggiungimento di questo importante risultato, fortemente voluto dall'Amministrazione, è stata basilare la collaborazione tra il Comune, l’Unione della Romagna Faentina e la Regione Emilia Romagna. Infatti il grande lavoro di squadra svolto dai i tecnici dei Lavori Pubblici e dell’Informatica dell’Unione della Romagna faentina e dalla società Regionale Lepida ha reso Riolo Terme uno dei comuni più dotati di “connessione libera” (rapporto abitanti/numero di punti wifi) in tutta Italia.

Cittadini e turisti di Riolo Terme hanno a disposizione banda gratuita a velocità eccezionali sia che stiano passeggiando nel centro e nella piazza, ma anche nella maggior parte degli spazi pubblici come il Parco di via Cesare Battisti, il Parco 11 aprile, il Parco Pertini, il Parco Morini ai quali si aggiungono anche punti fondamentali come la zona antistante la scuola, la Biblioteca Comunale, la Rocca, il Centro di Aggregazione "La Baracca" e la stazione delle corriere. Altro punto strategico che è stato collegato è il Parco Fluviale che, oltre a essere un importante parco pubblico e zona di passeggio lungo il fiume per moltissimi cittadini, è un area strategica che ospita eventi, meta di camperisti e di tanti sportivi che intendono svolgere attività nel Parco della Vena del Gesso. Il Parco Fluviale, con l’ampio parcheggio antistante e l’Area Camper attrezzata, è un evidente punto di appoggio, partenza, ristoro, doccia e pulizia delle biciclette.