Smart city, i 26 musei della Romagna faentina "sbarcano" online

Il Servizio Musei dell'Unione della Romagna faentina ha completato la realizzazione di un sito web dei ventisei musei attualmente presenti nel territorio della Romagna faentina. Il portale è consultabile all’indirizzo www.miurf.it.

Con un semplice collegamento il sito indirizza sia alle realtà più strutturate, sia a quei musei sprovvisti al momento un proprio portale ufficiale ma che hanno fornito o potranno mettere a disposizione in futuro materiale da inserire. Il sito vuole offrire servizi soprattutto nella comunicazione tra utenti e musei, in particolare sono a disposizione due nuovi servizi: un sistema di agenda integrata, per promuovere gli eventi e le mostre organizzate da ogni singolo museo, e un canale social d’informazione basato sull'utilizzo di WhatsApp.

Riguardo ai contenuti del sito un esempio molto interessante è dato dalle pagine realizzate per il Museo geologico all'aperto del Monticino di Brisighella: oltre alle informazioni generali sono infatti presenti i testi e le immagini dei diciotto pannelli collocati lungo il percorso di visita. Il medesimo percorso è evidenziato su una specifica mappa di Google e, abbinato all'app dedicata, diventa georeferenziato indicando sullo smartphone l'esatta posizione del visitatore rispetto all'intero percorso e alla collocazione dei diciotto pannelli. Il canale informativo basato su WhatsApp è un ottimo strumento di comunicazione e informazione per essere sempre aggiornati sulle proposte e attività dei musei della Romagna Faentina. Questo servizio invierà, infatti, comunicati sulle attività di tutti i ventisei musei.

Per iscriversi al servizio è sufficiente inviare un messaggio di richiesta tramite Sms o attraverso WhatsApp al 3371500608, con il seguente testo: “Iscrivimi”. Il calendario degli eventi dei musei è anch'esso basato sulla tecnologia Google, non solo fornisce date e appuntamenti degli eventi museali ma consente di utilizzare al meglio tutti i servizi forniti dal sistema. E' possibile collegare l'intera agenda dei musei o un singolo evento alla propria agenda, consultarla e condividerla su smartphone o pc. La ricerca degli eventi in agenda è molto semplice perché personalizzabile per singolo Comune. Ad esempio, nelle pagine del sito Miurf dedicate a Riolo Terme e al Museo del Paesaggio nella Rocca è inserito il calendario con indicazione di tutti gli appuntamenti di Riolo Terme, previsti sia nella Rocca che nella Grotta del Re Tiberio e nella sala espositiva di San Giovanni. Il sito è stato realizzato e gestito direttamente dal Servizio Musei dell'Unione della Romagna faentina, senza alcun incarico professionale esterno.

"Sono molto contento e soddisfatto di questa iniziativa del Servizio Musei dell’URF – afferma Nicola Iseppi, sindaco di Casola Valsenio e responsabile cultura dell’Unione – perché rappresenta un primo importante passo per la creazione di una vera comunità fra i cittadini dell’Unione. In questi anni ci siamo impegnati molto per strutturare l’Unione, conferire e garantire la continuità dei servizi, ora dobbiamo lavorare per mettere a sistema le ricchezze dell’Unione, quelle maggiormente a contatto dei cittadini. Questo portale" - conclude Iseppi - è un’idea semplice e molto funzionale che può essere replicata per molte altre attività, così da perseguire maggiore ordine, funzionalità e visibilità. Dobbiamo creare delle reti e mettere a sistema ciò che ogni Comune o Associazione può già fornire, ne avremo tutti un giovamento. Intanto possiamo iniziare a utilizzare e promuovere questo nuovo servizio".