Smartphone alla guida, raffica di multe: sanzionato anche un camionista "furbetto"

Continuano i servizi della Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina volti alla prevenzione e repressione di violazioni particolarmente pericolose o tali da provocare gravi conseguenze, anche patrimoniali, per le vittime di incidenti stradali.

Nella giornata di martedì le pattuglie della Polizia municipale manfreda hanno messo in atto una serie di controlli mirati per la repressione di tali comportamenti, rivolte anche ai mezzi pesanti e a quelli adibiti al trasporto di materiali pericolosi - mezzi che per la mole, le dimensioni o la natura del carico possono, qualora non siano rispettate le norme, trasformarsi in vere e proprie "bombe stradali". Se la maggior parte dei veicoli su questo versante sono risultati in regola, dimostrando la serietà della maggioranza dei conducenti, è comunque stato individuato e fermato un autotreno il cui autista, con un particolare stratagemma, aveva taroccato il cronotachigrafo del mezzo, tramite l'uso di calamite, che facevano registrare una velocità notevolmente inferiore a quella effettivamente tenuta dal mezzo. L'apparecchiatura è stata immediatamente sequestrata, al conducente è stata ritirata la patente di guida e la ditta proprietaria del mezzo è stata sanzionata per diverse migliaia di euro.

Altre pattuglie si sono invece concentrate sulla repressione riguardante l'uso dei cellulari alla guida, accertando in poche ore cinque violazioni a tale norma più una violazione per il mancato uso della cintura di sicurezza. E' stato poi fermato anche un conducente albanese di 27 anni che trasportava i due figli minori senza che fossero legati agli appositi sistemi di ritenuta; l'uomo, inoltre, non era più in possesso della patente di guida, in quanto ritirata nel 2017 per guida in stato di ebbrezza. In questo caso si è pertanto provveduto anche al sequestro e al fermo immediato del veicolo, oltre alle sanzioni amministrative previste.

LE NOTIZIE DI OGGI