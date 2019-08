Smerciava cocaina, hashish e marijuana: pusher finisce nella rete dei Carabinieri

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Ravenna nell’area compresa tra la sede ferroviaria, i giardini Speyer e le vie limitrofe. In particolare, i militari di via Alberoni, hanno individuato giovedì sera un ravennate di 27 anni mentre era intento in attività di spaccio. Il giovane è stato trovato in possesso di grammi 100 di cocaina, 33 di marijuana e 37 di hashish, nonché di vario materiale per il confezionamento della droga e di un’ingente somma di denaro. Dichiarato in arresto, è comparso venerdì mattina davanti, che ha convalidato il provvedimento adottato, applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora in casa, in attesa del processo. Nella stessa giornata i Carabinieri hanno intercetato anche due soggetti colpiti da ordinanze restrittive emesse dall’autorità giudiziaria per reati di violenza e di evasione.