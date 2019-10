Urla d'aiuto da un vagone merci: si teme il peggio, soccorsi due stranieri

Per alcuni minuti si è temuto per una sciagura simile a quella avvenuta mercoledì in Inghilterra, con 39 cittadini cinesi trovati senza vita all’interno di un camion frigorifero.Paura nel primo pomeriggio di giovedì allo scalo merci della stazione di Ravenna. A dare l'allarme, intorno alle 14.30, è stato un gruppo di operai che ha udito provenire da un vagone, adibito al trasporto di argilla, delle richieste d'aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze e l'auto col medica, i Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri. Un grande spiegamento di forze pronto al peggio.

Con l'ausilio degli operai delle Ferrovie dello Stato sono stati aperti i vagoni, trovando fortunatamente sani e salvi due stranieri, presumibilmente originari del Marocco. Entrambi, in buone condizioni di salute, sono usciti con le proprie gambe dal vagone stesso. Quindi sono stati presi in cura dal personale del 118 e trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti sanitari del caso. Nel frattempo sono proseguiti i controlli per verificare la presenza di altri soggetti, ma non ne sono stati trovati. Toccherà agli investigatori appurare la provenienza del convoglio, a quanto pare dall'est Europa.

Foto di Massimo Argnani