Anziana non risponde al campanello: trovata stesa a terra dopo una caduta

Apprensione martedì pomeriggio per un'anziana residente ad Alfonsine: una storia fortunatamente a lieto fine grazie all’intervento della Polizia municipale della Bassa Romagna e dei Vigili del fuoco. Come da prassi, l'assistente sociale del Comune di Alfonsine si è recato per una visita a casa dell'anziana, che vive sola, ma è autosufficiente.

Dopo vari tentativi di suonare il campanello, non ottenendo risposte, è stata avvertita la Polizia locale della Bassa Romagna che, giunta sul posto, ha udito una richiesta di aiuto provenire dall’interno dell’abitazione. Immediatamente sono arrivate un'ambulanza e un mezzo dei Vigili del fuoco. I pompieri hanno forzato la finestra e hanno trovato l'anziana per terra. L’anziana signora, cosciente, ma dolorante a seguito di una caduta, è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Ravenna.