Tornano i soggiorni benessere in montagna per gli anziani

Anche quest’anno l'assessorato al Decentramento del Comune, in collaborazione con le associazioni di Volontariato Ada, Auser, Anteas, nel consolidare le azioni tese ad assicurare il benessere psico-fisico dei cittadini in età pensionabile, organizza le consuete vacanze estive a tutela della salute della terza età.

Alla luce dell’esperienza degli anni passati e al fine di cogliere le esigenze dell’utenza, si prevede l’organizzazione dei periodi di soggiorno nelle seguenti località: dal 29 giugno al 13 luglio a San Lorenzo in Banale (TN), dal 25 agosto all'8 settembre a Transacqua (TN). Le località prescelte si distinguono per i requisiti di accoglienza, qualità e altitudine, nell’intento di assicurare un’ampia scelta consona a eventuali prescrizioni mediche. Il programma dei soggiorni e dei costi, che comprende la pensione completa, il trasporto e l’animazione, potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Ravenna o ritirato presso le sedi degli uffici decentrati. Come di consueto è data la possibilità ai nonni di poter partecipare insieme ai nipoti. Le iscrizioni si riceveranno a partire dalle 8 di lunedì 15 aprile fino a venerdì 24 maggio negli uffici comunali decentrati.