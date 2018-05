Soggiorni quotidiani estivi a Lido Adriano per gli anziani faentini

Il centro sociale Borgo, in collaborazione con gli altri centri sociali faentini, con il patrocinio del Comune di Faenza e l’organizzazione tecnica dell’agenzia viaggi Erbacci organizza i soggiorni giornalieri estivi al mare per i pensionati della città. I soggiorni, che costituiscono per gli anziani partecipanti non solo un momento di svago e divertimento ma anche di socializzazione, sono programmati a Lido Adriano a partire dal 12 giugno prossimo.

Sono suddivisi in tre turni, di quindici giorni ciascuno i primi due, di dieci il terzo, con partenze giornaliere (domeniche escluse) in autobus per la località balneare ravennate ogni mattina alle 7 e ritorno a Faenza alle 13 circa. Il primo turno va da martedì 12 giugno a giovedì 28 giugno; il secondo, da venerdì 29 giugno fino a lunedì 16 luglio; il terzo da martedì 28 agosto a venerdì 7 settembre. Iscrizioni, per i primi due turni, da lunedì 21 maggio a mercoledì 23 maggio prossimi, presso la sede del centro sociale Borgo (via Saviotti 1), tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle 11.00; per il terzo turno nei giorni di venerdì 3 e sabato 4 agosto, sempre presso il centro sociale, dalle ore 8.00 alle 10.00. Il costo esatto dei soggiorni, comprensivo delle spese di trasporto (pullman) e spiaggia (ombrellone e lettino), è legato al numero dei partecipanti. Indicativamente la spesa sarà di circa 11 euro al giorno. Al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto di 50 euro (presentarsi con il codice fiscale). Per informazioni: centro sociale Borgo (via Saviotti 1 - tel. 054632558; e-mail: csocialeborgo@racine.ra.it).