Solarolo commemora i suoi Caduti con una cerimonia

In occasione della ricorrenza del 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate e del centenario della fine della Prima guerra mondiale, il Comune di Solarolo organizza una cerimonia commemorativa in ricordo di quanti sono caduti per l’Indipendenza, l’Unità e la Libertà dell’Italia. Questo il programma di domenica 4 novembre. Alle ore 10,30 in piazza Gonzaga è in programma il raduno e la formazione del corteo con il Gonfalone del Comune (Medaglia d’argento al Merito Civile), i labari e le bandiere delle associazioni, che renderà omaggio ai monumenti cittadini dedicati ai Caduti accompagnato dal corpo bandistico di Solarolo. Alle ore 11,15 nella Chiesa arcipretale di Solarolo si svolgerà una Santa messa in suffragio di tutti i Caduti.