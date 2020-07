Sold out per l'"Iron Ciapèt" fitness con Michelle Hunziker

"Non avevamo dubbi che questo evento sarebbe stato un successo, e l’attenzione dei media in questi giorni e ora la notizia del sold out ce l’ha confermato". Il sindaco di Cervia Massimo Medri è soddisfatto per l'accoglienza di 'Iron Ciapèt', l'iniziativa in programma per venerdì 10 luglio a Milano Marittima con protagonista la bellissima Michelle Hunziker.

"Ringrazio ancora Michelle per aver scelto Cervia per questo evento e per le sue vacanze - commenta Medri - Ci tengo a ribadire quanto iniziative come questa siano le benvenute nella nostra città. Questa manifestazione è stata ed è una opportunità importante di promozione per questo territorio. Inoltre, la sua realizzazione in poche settimane dalla riapertura ha dimostrato a tutti che Cervia non si è fermata, ma è ripartita con convinzione con eventi di qualità e nel totale rispetto delle norme Covid. Grazie all’assessore Michela Brunelli, a Cervia Turismo e a tutti i dipendenti comunali che in questi giorni hanno lavorato intensamente per far si che tutto ciò fosse possibile e alla Regione Emilia-Romagna per il sostengo all’iniziativa".