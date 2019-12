Sold out per la compagnia teatrale 'Siamoseri': aggiunta una data nel ravennate

Cambia la location, ma si conferma il successo di pubblico. Dopo il sold out al Teatro Socjale di Piangipane lo scorso 19 ottobre, la compagnia teatrale ravennate Siamoseri sabato 30 novembre ha fatto il bis a Cotignola riempiendo anche il Teatro Binario.

“Siamo molto soddisfatti di questo secondo sold out, perchè il pubblico ci ha seguiti anche a Cotignola. È stata quindi per noi una bellissima dimostrazione di affetto e stima che ci sprona ad andare avanti con sempre maggiore entusiasmo", ha dichiarato il regista Matteo Dalmonte. "Per noi è bellissimo sentire gli spettatori ridere e ipotizzare congetture ad alta voce sulla trama - aggiunge l'attrice Simona Brunazzi - Da dietro le quinte ci guardiamo sempre con quel misto di sorpresa e compiacimento. Al di là degli applausi finali, constatare che lo spettacolo risulta fruibile e coinvolgente è per noi la soddisfazione più grande”.

Quella al Teatro Binario di Cotignola doveva essere l’ultima rappresentazione nel ravennate, ma Dalmonte annuncia una novità: “Oscar tornerà in scena l’11 gennaio 2020 al Teatro Socjale di Piangipane. L’esigenza di un’ulteriore replica su Ravenna è nata dalle tante richieste di prenotazione che abbiamo ricevuto e che abbiamo dovuto disattendere per mancanza di posti nelle prime due date e dalla richiesta di molti spettatori di poter tornare a vedere lo spettacolo. Un risultato che ha superato ogni nostra aspettativa e che ci rende veramente felici e orgogliosi del lavoro fatto”.