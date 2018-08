Fa shopping al centro commerciale, ma il denaro è falso: denunciata una donna

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà una 62enne italiana per il reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Poco dopo le 12 di lunedì, l’esercente di un negozio presente all’interno del centro commerciale Esp ha richiesto alla centrale operativa della Questura l’intervento della Polizia, segnalando il tentativo di pagamento con monete false da parte di una cliente.

Immediatamente giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto la versione dei fatti del negoziante, il quale ha consegnato loro alcune banconote false che avrebbe ricevuto dalla 62enne. Quest’ultima, poco prima, avrebbe tentato di acquistare dei beni pagando con due banconote da 20 euro, risultate poi false. Secondo quanto dichiarato dalla vittima, recentemente la donna avrebbe tentato in più occasioni di acquistare della merce pagando con monete non autentiche, riuscendovi in un solo caso. La donna è stata accompagnata in Questura per ulteriori approfondimenti e la sua abitazione è stata perquisita, con esito negativo. La 62enne è stata quindi denunciata all’Autorità Giudiziaria per il reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.