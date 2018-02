Solidarietà, raccolti 1.400 euro a favore del centro di accoglienza Casa Ward in Romania

Sono stati raccolti 1.400 euro alla cena di beneficenza organizzata venerdì ai il Circolo Frassati di Bagnacavallo dal locale Lions Club in collaborazione con l’associazione Help for Family. La serata era finalizzata alla raccolta di fondi a favore del centro di accoglienza Casa Maria Ward che ospita e sostiene bambini in condizioni di difficoltà nella cittadina rumena di Radauti. Erano presenti il sindaco Eleonora Proni, gli assessori Ada Sangiorgi ed Elena Verna e il presidente del Consiglio comunale Perla Micheli, il presidente del Lions Club Bagnacavallo Stefano Minguzzi, don Ugo Facchini e don Luigi Guerrini, rispettivamente arciprete entrante e uscente di Bagnacavallo e i sacerdoti rumeno-ortodossi padre Vasile di lugo e padre Doru di Imola, accanto a numerosi soci Lions, cittadini rumeni residenti nel nostro territorio e volontari bagnacavallesi.

Tonino Rossi dell’associazione Help for Family e suor Felicitas, direttrice della Casa Maria Ward, hanno informato i presenti sul funzionamento dei servizi offerti ai ragazzi e alle loro famiglie in Romania e sulla possibilità di sostegno economico attraverso la formula dell’adozione a distanza volontaria attraverso Help for Family. Il ricavato della serata servirà al potenziamento dell’orto di Casa Maria Ward, coltivato dai volontari rumeni e italiani per la produzione di ortaggi successivamente consumati dai ragazzi nella mensa della struttura. Per prima cosa verrà acquistata una motozappa con accessori per la lavorazione del terreno e successivamente verranno avviati i lavori per un ampliamento della serra già presente nell’orto. Il progetto di potenziamento della produzione dell’orto è stato concordato tra i Lions club di Bagnacavallo e Radauti durante l’incontro svoltosi all’interno di Casa Ward nell’ottobre scorso, in occasione della visita di una delegazione bagnacavallese a Radauti. Per informazioni sull’attività dell’associazione di volontariato Help for Family: tel. 0545 60559.

La struttura

Attualmente Casa Ward ospita una cinquantina tra bambini e ragazzi cui offre un aiuto materiale e in ambito educativo, nonché un sostegno psicologico nei momenti più difficili. Accanto a Casa Ward, il progetto di Help for Family a Radauti prevede inoltre che i bambini vengano seguiti a domicilio con interventi di sostegno all’intero nucleo familiare: educazione igienico-sanitaria, aiuti alimentari e per affrontare particolari patologie attraverso farmaci e visite mediche.

Radauti è una città di circa 30.000 abitanti che si trova nel nord-est della Romania, vicino al confine ucraino.