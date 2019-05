Navetto mare, sospeso il servizio nella giornata di domenica causa maltempo

Viste le negative condizioni meteo e la conseguente scarsa affluenza ai lidi, è stata disposta per la giornata di oggi, domenica 12 maggio, la sospensione del servizio Navetto Mare, dal parcheggio di via del Marchesato e dal parcheggio scambiatore di via Trieste ai lungomare di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme. E' quanto rende noto con un comunicato il Comune di Ravenna.

