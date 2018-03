Sopravvive alla grave malattia e diventa volontaria della Croce Rossa: premiata da Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato, al Quirinale, 29 attestati e distintivi d'onore di "Alfiere della Repubblica" a ragazze e ragazzi che si sono distinti nella partecipazione, nella promozione del bene comune, nella solidarietà, nel volontariato e per singoli atti di coraggio. Sono giovani, nati tra il 1999 e il 2007, che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti ragazzi meritevoli presenti nel nostro Paese.

Quest'anno è stato dedicato ampio spazio a quanti si sono impegnati per la promozione dell'ambiente, inteso sia come salvaguardia del territorio sia come sviluppo del patrimonio culturale e sociale. La tutela e la valorizzazione dell'ambiente richiedono conoscenze, passione e una visione del futuro che le giovani generazioni mostrano spesso di avere. Accanto ai 29 attestati d'onore, il Presidente Mattarella ha poi voluto riconoscere il merito di tre iniziative collettive assegnando loro una targa. Queste tre targhe testimoniamo come la cooperazione, tratto comune di molte iniziative giovanili, sia un elemento che contribuisce alla validità dei progetti poiché sin da piccoli è possibile eccellere stando insieme. Al termine della cerimonia, condotta da Nicola Conversa e Anna Madaro, youtuber e attori del gruppo "Nirkiop" di Taranto, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti.

Tra i ragazzi premiati c'è anche Nazifa Noor Ahmad, 16enne residente a Bagnacavallo giunta in Italia dall'Afghantistan grazie all'aiuto del nostro Contingente militare. Nazifa aveva una malattia molto grave: le cure negli ospedali italiani sono state lunghe e talvolta pesanti, ma si sono concluse con successo. Durante i numerosi ricoveri ha sempre mostrato il sorriso e ha cercato di essere d'aiuto a chi le stava vicino. Ora Nazifa, nonostante la giovane età, è diventata volontaria della Croce Rossa, è pienamente integrata come studente nella scuola e svolge il ruolo di interprete nei centri di accoglienza per i migranti. "La nostra giovane concittadina ha ricevuto l'attestato di Alfiere della Repubblica - commenta il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni - Per lei i complimenti e l'orgoglio di tutta la nostra comunità, una giovane di cui essere fieri".